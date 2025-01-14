Зеленский показал новое видео общения с пленным солдатом КНДР 2 14.01.2025, 19:22

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В России ему выдали документы, однако там было не его имя и не было фото.

Президент Украины Владимир Зеленский показал еще одно видео общения с пленным солдатом Северной Кореи. Недавно ВСУ захватили его в плен в ходе боевых действий.

Видео опубликовал Зеленский у себя в Telegram.

На видео у северокорейца спрашивают, когда он попал в плен к ВСУ. Мужчина отвечает, что не помнит. По его словам, он вспоминает только бой, в котором его оставили собратья, и несколько дней он находился один.

«Меня ранили, а после боя было отступление. Поскольку я получил ранение, то не мог передвигаться. И примерно 3-5 дней оставался один. Потом меня нашли войска Украины», - говорит он.

По словам пленного, в России ему выдали документы, однако там было не его имя и не было фото. Он также рассказал, что в России их учили, как брать в плен украинских военных.

По словам Зеленского, сейчас устанавливаются факты и проверяются детали относительно пленного.

«Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают украинские позиции. Благодарен и всем в мире, кто помогает нам беречь жизни людей и нашу независимость», - написал Зеленский.

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