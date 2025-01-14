До +4°С ожидается в Беларуси 15 января
- 14.01.2025, 19:28
В среду будет облачная погода.
Завтра, 15 января, на большей части территории страны на дорогах ожидается гололедица, объявлен оранжевый уровень опасности, проинформировали в Белгидромете.
В среду будет облачная погода. В ночное и утреннее время на большей части территории Беларусь пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Они также ожидаются в дневные часы местами, а по югу во многих районах. Днем на отдельных участках ожидается туман.
Ветер западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду.
Ночью столбики термометров покажут -4…+1 градус, в дневное время будет от -1 градуса до +4 градусов.