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До +4°С ожидается в Беларуси 15 января

  • 14.01.2025, 19:28
До +4°С ожидается в Беларуси 15 января

В среду будет облачная погода.

Завтра, 15 января, на большей части территории страны на дорогах ожидается гололедица, объявлен оранжевый уровень опасности, проинформировали в Белгидромете.

В среду будет облачная погода. В ночное и утреннее время на большей части территории Беларусь пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Они также ожидаются в дневные часы местами, а по югу во многих районах. Днем на отдельных участках ожидается туман.

Ветер западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут -4…+1 градус, в дневное время будет от -1 градуса до +4 градусов.

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