Базовый пакет мобильной связи вводят в Беларуси 14.01.2025, 19:51

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Что в нем будет.

В Беларуси утвержден базовый пакет услуг мобильной связи.

Об этом сказано в постановлении правительства №1073 от 31 декабря 2024 года, опубликованном на Национальном правовом портале.

В базовый пакет входят 200 минут голосового трафика во все сети, 2 Гб передачи данных и 50 СМС-сообщений в месяц.

Зачем нужен базовый тариф

Как ранее сообщалось, базовый тариф будет у каждого оператора. Вводят его для того, чтобы сделать связь более доступной для населения.

Компаниям в таком тарифе ограничат рентабельность в пределах 25% себестоимости услуг.

Какие еще изменения вводят

Документ также вносит изменения в правила оказания услуг электросвязи. Например, минимальный срок действия тарифного плана теперь составляет два года с момента его установления.

Кроме того, обновлены требования к охвату территории связью и ее качеству. Ожидается, что охват по технологии LTE увеличится с 94% в 2025 году до 99% в 2030-м.

Средняя скорость передачи данных в Минске и областных центрах должна вырасти с 35 до 70 Мбит/с.

Большинство нововведений вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

«Белтелеком» может стать мобильным оператором

Ранее стало известно, что «Белтелеком» может стать оператором. Сообщалось, что есть три модели выхода компании на рынок мобильной связи. Это строительство собственной сети, аренда (модель виртуального оператора) либо покупка действующего оператора.

Все варианты сейчас изучаются, в первую очередь – их экономическая составляющая.

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