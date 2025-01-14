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Шарангович обошел Сергея Костицына по числу очков в «регулярках» НХЛ

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  • 14.01.2025, 20:17
Шарангович обошел Сергея Костицына по числу очков в «регулярках» НХЛ
Егор Шарангович

Белорусский хоккеист набрал уже 178 (91+87) баллов.

Белорусский нападающий «Калгари Флэймс» Егор Шарангович набрал два (1+1) балла результативности в матче с «Чикаго Блэкхокс» (5:2).

Благодаря данной игре форвард набрал 178 (91+87) баллов и вышел на твердое 4-е место по числу набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ: ранее на 4-й строчке располагался Сергей Костицын со 176 (67+109) очками.

Первым среди белорусов по набранным баллам остается Михаил Грабовский (296). Вторым стал Андрей Костицын (222), а на 3-й строчке расположился Руслан Салей (204).

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Шаранговича 35 игр, в которых он набрал 13 (7+6) баллов результативности при показателе полезности «-7».

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