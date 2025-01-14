В РФ завербовавшихся на войну убийц 19-летней студентки выпустили на свободу 8 14.01.2025, 20:24

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Они должны были отбывать наказание до 2040 года без права на УДО.

В Новосибирске из колонии выпустили двух местных жителей осуждённых по делу об убийстве 19-летней студентки Кристины Приходько. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на одного из ее родственников. Осуждённые должны были отбывать наказание до 2040 года без права на УДО.

«Ее убили два отморозка — зовут Сергей Юлин и Максим Овчинников, оба завербовались на «спецоперацию» и вышли тем самым на свободу. Один из них уже «отвоевался» и купил себе квартиру, - сообщил родственник студентки. - И папа не помог. Он узнал-то [об освобождении преступников] случайно: по работе в колонию ездит. Ему по закону должны были сказать о том, что осужденные покинули ИК, но никто ему, как пострадавшей стороне, ничего не сообщал. Он ФСБшник, но даже его связи не помогли [оставить убийц в колонии]».

В 2017 году Сергей Юлин и Максим Овчинников якобы заказали уборку в загородном коттедже. Приходько откликнулась на объявление о вакансии, опубликованное от имени «Сергея Осипова» и договорилась о встрече. 21 декабря 2017 года студентка приехала к ТРЦ «Мега», где её ждал в автомобиле Юлин (он публиковал объявление) и его товарищ Овчинников. Когда они приехали к двухэтажному дому в СНТ «Светофор» в Советском районе, Приходько увидела, что вместо коттеджа стоит законсервированная на зиму дача без отопления. Девушка пыталась кому-то позвонить, но злоумышленники отобрали у неё телефон.

«По материалам дела, они затащили Кристину на второй этаж, изнасиловали под угрозой её изуродовать, если она будет сопротивляться. Потом задушили, перемотав ей лицо полиэтиленовой пленкой. Тело вывезли в лес, снегом закрыли», - сообщил родственник погибшей.

В 2018 году Новосибирский областной суд признал Юлина и Овчинникова виновными в изнасиловании, насилии сексуального характера, убийстве, краже и похищении документов. Юлину присудили 22 года колонии строгого режима, а Овчинникову - 18 лет колонии без права подать прошение об условно-досрочном освобождении.

По словам собеседника «Сибирь.Реалии», Овчинников уехал на войну еще в феврале 2024 года и уже вернулся домой без судимости. «Из ЛТК-10 Новосибирска уехал 12 февраля, вроде бы уже ранен и на свободу отпущен. Юлин завербовался из ИТК-18 Новосибирска относительно недавно - в декабре 2024 года. Судя по срокам, должен быть в учебке еще», - сообщил источник.

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