закрыть
14 января 2025, вторник, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Кто не хочет защищать Украину сегодня, завтра будет думать, как защитить себя самого

12
  • 14.01.2025, 20:42
  • 2,012
Зеленский: Кто не хочет защищать Украину сегодня, завтра будет думать, как защитить себя самого
Владимир Зеленский

Украина защищает Европу, свободу и демократию.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции ответил на вопрос DW, не беспокоит ли его то, что в преддверии досрочных парламентских выборов в ФРГ на втором месте более чем с 20% голосов (по данным соцопросов) находится партия «Альтернатива для Германии», которая выступает за приостановку помощи Украине, ответил: «А вы знаете, что, невзирая на риторику... большинство людей и в Европе, и в Соединенных Штатах соглашаются с тем, что Украина защищает не только себя?»

«Мы защищаем (общие. - Ред.) ценности, защищаем Европу, демократию и свободу, - заявил Зеленский. - Наши военнослужащие защищают всех, независимо от того, на каком они месте: на первом, на втором или на третьем. Мне кажется, это самое главное. И мне кажется, что тот, кто не хочет защищать Украину сегодня, рискует тем, что ему придется думать завтра, как защищать себя самого».

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох