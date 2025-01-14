Зеленский: Кто не хочет защищать Украину сегодня, завтра будет думать, как защитить себя самого 12 14.01.2025, 20:42

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Владимир Зеленский

Украина защищает Европу, свободу и демократию.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции ответил на вопрос DW, не беспокоит ли его то, что в преддверии досрочных парламентских выборов в ФРГ на втором месте более чем с 20% голосов (по данным соцопросов) находится партия «Альтернатива для Германии», которая выступает за приостановку помощи Украине, ответил: «А вы знаете, что, невзирая на риторику... большинство людей и в Европе, и в Соединенных Штатах соглашаются с тем, что Украина защищает не только себя?»

«Мы защищаем (общие. - Ред.) ценности, защищаем Европу, демократию и свободу, - заявил Зеленский. - Наши военнослужащие защищают всех, независимо от того, на каком они месте: на первом, на втором или на третьем. Мне кажется, это самое главное. И мне кажется, что тот, кто не хочет защищать Украину сегодня, рискует тем, что ему придется думать завтра, как защищать себя самого».

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