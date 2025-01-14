Роналду решил остаться в футболе ради чемпионата мира

Роналду решил остаться в футболе ради чемпионата мира2
- 14.01.2025, 20:58
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Португальцу к тому времени будет 41 год.
Нападающий Криштиану Роналду определился с будущим: он останется в «Аль-Насре» как минимум до лета 2026 года.
Как сообщает журналист Мутаб Аль-Авад, футболист и клуб пока договорились о продлении контракта лишь на словах, это нигде не закреплено документально.
Зарплата Роналду останется прежней: $200 млн за сезон плюс бонусы за разные достижения.
Португалец перешел в саудовский клуб 31 декабря 2022 года свободным агентом. Пока нападающий не выиграл ни одного трофея в Саудовской Аравии
При этом планы у Криштиану амбициозные. Так, почти 40-летний ветеран футбола планирует попасть на чемпионат мира в 2026 году, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Помимо этого, в одном из интервью Роналду заявил, что не хочет быть главным тренером в будущем. Он видит себя президентом команды, которую может купить на заработанные деньги.
Также португалец занялся своим YouTube-каналом, где уже почти 73 млн подписчиков.