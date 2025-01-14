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Роналду решил остаться в футболе ради чемпионата мира

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  • 14.01.2025, 20:58
  • 1,010
Роналду решил остаться в футболе ради чемпионата мира
Криштиану Роналду

Португальцу к тому времени будет 41 год.

Нападающий Криштиану Роналду определился с будущим: он останется в «Аль-Насре» как минимум до лета 2026 года.

Как сообщает журналист Мутаб Аль-Авад, футболист и клуб пока договорились о продлении контракта лишь на словах, это нигде не закреплено документально.

Зарплата Роналду останется прежней: $200 млн за сезон плюс бонусы за разные достижения.

Португалец перешел в саудовский клуб 31 декабря 2022 года свободным агентом. Пока нападающий не выиграл ни одного трофея в Саудовской Аравии

При этом планы у Криштиану амбициозные. Так, почти 40-летний ветеран футбола планирует попасть на чемпионат мира в 2026 году, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Помимо этого, в одном из интервью Роналду заявил, что не хочет быть главным тренером в будущем. Он видит себя президентом команды, которую может купить на заработанные деньги.

Также португалец занялся своим YouTube-каналом, где уже почти 73 млн подписчиков.

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