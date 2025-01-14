закрыть
14 января 2025, вторник, 21:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У израильского берега снова появился гигантский голубой тунец

2
  • 14.01.2025, 21:17
  • 2,642
У израильского берега снова появился гигантский голубой тунец

Фотофакт.

13 января у берегов Израиля был снова замечен гигантский голубой тунец, пишет издание «Детали».

Огромных рыб, выпрыгивающих из воды, сняли на фото с пляжа кибуца Мааган-Михаэль чуть севернее Кейсарии. Там же голубого тунца заметили 3 января.

Атлантический голубой тунец встречается у берегов Израиля в основном в зимние месяцы, когда он ищет пропитание на мелководье. В период размножения, в мае-июне, он уходит в глубокое море.

Вес голубого тунца может достигать 700 килограммов, а длина — около трех метров. Этот прожорливый морской хищник способен развивать скорость более 100 километров в час, ныряет на глубину до 1000 метров и живет до 40 лет. Атлантический голубой тунец обитает в Атлантическом океане, Средиземном и Черном морях.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох