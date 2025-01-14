У израильского берега снова появился гигантский голубой тунец 2 14.01.2025, 21:17

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Фотофакт.

13 января у берегов Израиля был снова замечен гигантский голубой тунец, пишет издание «Детали».

Огромных рыб, выпрыгивающих из воды, сняли на фото с пляжа кибуца Мааган-Михаэль чуть севернее Кейсарии. Там же голубого тунца заметили 3 января.

Атлантический голубой тунец встречается у берегов Израиля в основном в зимние месяцы, когда он ищет пропитание на мелководье. В период размножения, в мае-июне, он уходит в глубокое море.

Вес голубого тунца может достигать 700 килограммов, а длина — около трех метров. Этот прожорливый морской хищник способен развивать скорость более 100 километров в час, ныряет на глубину до 1000 метров и живет до 40 лет. Атлантический голубой тунец обитает в Атлантическом океане, Средиземном и Черном морях.

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