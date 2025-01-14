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На Марсе нашли гигантские «фасолины», которые могут указать на наличие воды и жизни

  • 14.01.2025, 21:42
На Марсе нашли гигантские «фасолины», которые могут указать на наличие воды и жизни

Они заморожены до весны.

Ученые заметили на спутниковых снимках Марса гигантские «фасолины». Но на самом деле их нельзя есть. Это замерзшие песчаные дюны в северном полушарии Красной планеты. Они попали на снимки аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и призваны помочь ученым понять, существовали ли в прошлом Марса условия для поддержания жизни, сообщает Live Science.

Фотографии были сделаны в сентябре 2022 года, но опубликованы только в декабре 2024-го. На них дюны кажутся на удивление неподвижными. Обычно дюны на Марсе, как и на Земле, мигрируют, когда ветер подхватывает песчинки с одной стороны и сбрасывает их с другой. Но дюны на снимке покрыты слоем инея из углекислого газа, поскольку в северном полушарии Красной планеты царила зима. Мороз не дает ветру подхватывать песок, а дюнам – мигрировать до наступления весенней оттепели.

Фотографии покрытых инеем дюн помогают ученым узнать, существовала ли вода на поверхности Марса достаточно долго для того, чтобы на планете могла зародиться и существовать жизнь. Несмотря на то, что иней состоит из углекислого газа, а не из воды, он все равно влияет на вероятность того, что в прошлом на Красной планете в течение долгих периодов могла существовать жидкая вода.

Количество углекислого газа на Марсе варьируется в зависимости от угла наклона планеты относительно Солнца. Наклон оси Красной планеты сильно колебался в течение миллионов лет, кардинально меняя времена года на ней.

Когда Марс наклонен достаточно сильно, углекислый газ испаряется в масштабах, которые позволят создать относительно плотную атмосферу. Такая более плотная атмосфера была бы достаточна для поддержания воды в жидком виде в течение длительных периодов.

Благодаря лучшему пониманию того, как иней из углекислого газа появляется и исчезает в современных условиях на Марсе, ученые могут делать более точные прогнозы о прошлом климата на Марсе. Изучение того, как иней меняется в зависимости от времен года, также может помочь ученым распознать геологические образования, вызванные углекислым газом, раскрывая больше подробностей о меняющемся климате планеты. Если были периоды времени, когда климат поддерживал стабильную жидкую воду, есть большая вероятность, что Марс мог поддерживать микробную жизнь — и она, возможно, все еще где-то скрывается.

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