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Связанный с Евфросинией Полоцкой Спасо-Преображенский храм XII века откроется в Полоцке 15 января

  • 14.01.2025, 22:18
Связанный с Евфросинией Полоцкой Спасо-Преображенский храм XII века откроется в Полоцке 15 января

Храм был на реконструкции c 2017 года.

Председатель «совета республики» Наталья Кочанова анонсировала открытие 15 января после реконструкции Спасо-Преображенского храма Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке. Об этом пишет БелТА.

Кочанова напомнила, что Спасо-Преображенский храм в годы СССР был единственной действующей церковью в Полоцке. А его нынешняя реконструкция, как отмечается на сайте монастыря, началась в 2017 году.

Там говорится также, что создание храма связано с именем преподобной Евфросинии Полоцкой. Предположительно он был возведен в 1120 - 1150 годы. В житии святой Евфросинии сказано, что строил каменный храм зодчий Иоанн. Позже именно для этой церкви по заказу преподобной в 1161 году ювелир Лазарь Богша создал легендарный крест-ковчег.

«Внутри храма сохранилось много элементов от первоначального интерьера XII века, включая ценнейшую фресковую роспись. Такой контраст между наружным обликом храма и его внутренним содержанием оказывает сильное эмоциональное впечатление», - говорится на сайте монастыря.

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