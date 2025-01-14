Командир «Хартии» рассказал, как украинский язык во время боя помог определить противника 14.01.2025, 22:54

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Игорь Оболенский

Родной язык помог спасти жизни.

Командир бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» Игорь Оболенский в интервью, которое 10 января опубликовано на YouTube-канале украинского маркетолога Андрея Федорива, рассказал, почем украинским военнослужащим на фронте важно говорить на украинском языке.

По словам Оболенского, он в этом убедился на реальном примере одного из своих подчиненных.

«Командир роты пошел проверять позиции, и вышло так, что противник начал атаку. Причем массированную, по всей линии фронта. Он лично принял бой, бегал с позиции на позицию, всем показывал, что он на месте, и пытался наладить там работу. Противника было очень много», – рассказал Оболенский.

Командир «Хартии» отметил, что в какой-то момент оккупанты начали кричать им, чтобы они сдавались. В ответ украинские защитники отвечали, чтобы сдавались оккупанты.

«Это все было на русском языке. Командир роты говорит: «Я понял, что не понимаю, где наши, а где противник. И я начал кричать: «Спілкуємося тільки рідною мовою. Тільки українською». И весь фронт начал общаться на украинском. Все кричат: «Паляниця», все кричат «Хартия», – описал ситуацию Оболенский.

Он отметил, что переход на украинский язык позволил определить противника.

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