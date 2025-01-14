ЕС готовит эмбарго на российский алюминий 14.01.2025, 23:11

Санкции могут быть введены в ближайшее время.

Евросоюз может включить запрет на импорт российского первичного алюминия в 16-й пакет санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. По их данным, Еврокомиссия (ЕК) намерена представить проект очередного пакета ограничений странам-членам блока в ближайшее время. Новые санкции, как ожидается, ЕК примет в феврале, приурочив их к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам собеседников Reuters, 14 января Еврокомиссия провела неформальные консультации по вопросу 16-го пакета санкций с представителями стран ЕС. Один из дипломатов отметил, что эмбарго на российский алюминий планируют вводить поэтапно.

На сегодняшний день ЕС уже запретил импорт ряда алюминиевых изделий, включая проволоку, трубы и фольгу, которые составляют менее 15% от общего импорта металла. Алюминий, который значительно легче стали, используется в транспортной, упаковочной и строительной промышленности, также он важен для производства деталей для электромобилей.

В конце 2024 года 10 стран Евросоюза выступили с инициативой усилить санкции против России, включая ограничения на ее металлургическую продукцию, в том числе на алюминий. Аналогичные меры ранее приняли США и Великобритания, которые полностью запретили импорт российского алюминия.

Объем импорта первичного алюминия из России в ЕС за последние два года значительно сократился. По данным Trade Data Monitor, с января по октябрь 2024 года страны ЕС импортировали из России около 130 000 тонн алюминия, что составляет 6% от общего объема поставок в 2,2 миллиона тонн. Для сравнения, за аналогичные периоды 2023 и 2022 годов этот показатель достигал 11% и 19% соответственно.

При введении эмбарго европейские и американские компании могут начать искать альтернативные поставки из стран Ближнего Востока, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, отмечает Reuters. В 2024 году, по данным Международного института алюминия, на этот регион пришлось около 9% мирового производства металла.

В апреле 2024 года крупнейший российский производитель алюминия — компания «Русал», принадлежащая Олегу Дерипаске, — обратилась к правительству РФ за экстренной поддержкой. Как писали «Ведомости», компания предложила государству выкупить до половины объема ее экспорта за 2023 год по ценам, которые были до введения санкций со стороны США и Британии, а также освободить предприятия цветной металлургии от экспортных пошлин.

На фоне санкций «Русалу» пришлось значительно изменить географию поставок. Если ранее основными рынками сбыта были страны Европы, то в 2024 году около трети годового объема производства, или более 1 млн тонн, было отправлено в Китай. Однако экспорт в Азию также столкнулся с трудностями: по состоянию на декабрь 2024 года сотни тысяч тонн продукции накопились на складах в Сибири из-за логистических ограничений на транспортировку в Китай.

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