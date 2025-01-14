Каллас: Чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров 14.01.2025, 23:57

Кая Каллас

Решение по Украине не может быть достигнуто без Украины.

По словам нового Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, Европейский Союз сможет сохранить единство, несмотря на растущее число европейских правительств, симпатизирующих России. Кая Каллас заявила, что только так ЕС сможет оставаться сильным. «Никакого решения по Украине без Украины и никакого решения по Европе без Европы», — сказала Каллас на встрече с журналистами в среду в Брюсселе. Среди участников встречи был и корреспондент Венгерской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Владимир Путин на самом деле не хочет мира, и в этом основная проблема, заявляет руководитель Внешнеполитического ведомства ЕС.

«Он хочет прекращения огня, чтобы перегруппировать и перевооружить свои силы», — уточнила Каллас.

«Мы уже видели прекращение огня. Русские никогда не соблюдали прекращение огня. Вот почему для Европы важно, чтобы мир был устойчивым и длительным».

По мнению Верховного представителя ЕС, преждевременно думать о какой-либо европейской миротворческой роли, потому что Москва в данный момент не заинтересована в мире. Каллас считает, что Европа больше заинтересована в мире, чем Россия, которая, по словам европейского дипломата, ошибочно полагает, что время не работает в пользу Москвы.

Запад должен усилить экономическое давление на Россию, в Европе видят, что денежные резервы РФ истощены. Российские доходы от продажи нефти и газа уменьшились, рынок труда находится в «очень плохом» состоянии. Каллас обратила внимание журналистов на то, что Кремль вербует солдат в Северной Корее.

«Потому чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров». Оказание Украине военной поддержки, усиление экономического давления на Москву и изоляция РФ на международном уровне — единственные способы не позволить России взять верх в нынешнем противоборстве.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности пытался преуменьшить тот факт, что в нескольких странах Центральной и Восточной Европы есть лидеры и правительства у власти или — как в Австрии и Чехии — они могут прийти к власти, которые открыто настроены пророссийски. Каллас, в частности, заявила: «Несмотря на сложные переговоры, мы смогли сохранить единство. Это становится все труднее. Но я все еще уверена, что мы можем представлять единую позицию, потому что только так мы сохраним силу». Кая Каллас не верит, что администрация Трампа посеет семена розни в ЕС. По ее мнению, это противоречило бы интересам Вашингтона, если учитывать европейские интересы США.

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