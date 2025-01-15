СМИ: Израиль и ХАМАС согласовали проект соглашения о прекращении огня в Газе 15.01.2025, 3:19

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Израиль и палестинская террористическая группировка ХАМАС согласовали предварительный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщили источники CBS News во вторник, 14 января.

Если все детали будут одобрены, а правительство Израиля проголосует за утверждение прекращения огня, реализация соглашения может начаться уже на этой неделе, пишет издание.

По словам источников, заключение этого соглашения может стать последним важным достижением президентства Джо Байдена. Избранный президент Дональд Трамп будет контролировать реализацию прекращения огня после вступления в должность.

Ожидается, что стороны подготовят публичные заявления об успехе сделки, однако на всех уровнях сохраняется высокая надежда на положительный результат.

13 января Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы способствовать заключению соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Отмечалось, что Уиткофф прибыл «в рамках попытки Трампа в последнюю минуту надавить на все стороны, чтобы достичь договоренностей до 20 января».

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