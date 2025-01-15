NYT: США передали Путину послание, после которого диверсии прекратились 15.01.2025, 5:03

В Белом доме провели ряд совещаний из-за серии возгораний посылок в Германии, Великобритании и Польше.

В Белом доме провели ряд совещаний из-за серии возгораний посылок в Германии, Великобритании и Польше. По итогам Вашингтон передал российскому диктатору Владимиру Путину предупреждение о «недопустимости отправки таких устройств самолетами в США».

Об этом в понедельник, 13 января, сообщила газета The New York Times со ссылкой на пять источников.

Представители администрации Джо Байдена обеспокоены, что российские военные, разгневанные украинскими ударами по военным целям в Курской и других областях России, теперь «намерены перенести конфликт на территорию Европы и Америки».

«Но они хотят сделать это с помощью методов, которые не приведут к полному конфликту с НАТО», — отметил источник NYT.

Так, американские чиновники пришли к выводу, что инциденты с посылками являются частью операции ГРУ для исследования логистики перевозок в Европе. Перехваченные разговоры сотрудников ГРУ подтвердили, что устройства предназначались для того, чтобы отследить, какой путь проходят посылки, и точно рассчитать время воспламенения материала на основе магния.

По данным издания, следующим шагом могла стать отправка посылок в США и Канаду. Поскольку часть грузов транспортируется пассажирскими самолетами, риск воспламенения в воздухе создавал угрозу для пассажиров.

«Риск катастрофической ошибки был очевиден, они могли вспыхнуть в полностью загруженном самолете», — отметил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Белый дом пытался установить, был ли Путин лично причастен к этим инцидентам. Несколько американских чиновников предположили, что инициатива принадлежала отдельным офицерам ГРУ, которые действовали в рамках общих приказов по давлению на США и НАТО.

По итогам совещаний предупреждение для топ-помощников Путина было передано через советника Джо Байдена Джейка Салливана и директора ЦРУ Уильяма Бернса. Основной месседж заключался в том, что в случае трагедии Кремль обвинят в содействии терроризму, пишет NYT.

Чиновники США также сообщили, что Путин получил сигнал и, вероятно, остановил программу. Однако, как отмечает газета, неясно, это окончательное решение или лишь временная пауза. Источники издания предположили, что Россия сейчас может разрабатывать более сложные устройства.

NYT отмечает, что этот инцидент продемонстрировал, что Байден и Путин поддерживали косвенные каналы связи, хотя они не общались с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Авиакомпании, осуществляющие рейсы в США, уже с августа 2024 года ужесточили правила перевозки грузов. Некоторые из этих мер остаются засекреченными, добавляет издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com