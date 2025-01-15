Отстраненный президент Южной Кореи арестован 6 15.01.2025, 8:05

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Юн Сок Ель

До этого политик неделями скрывался в резиденции.

Сегодня следователи пришли к резиденции отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Еля, чтобы совершить вторую попытку его ареста. На этот раз правоохранителям удалось задержать главу государства.

Об этом сообщает Yonhap News.

Как пишет издание, следователи задержали Юна, которому был объявлен импичмент, в его резиденции в среду. После, его повезли на допрос в связи с кратковременным военным положением в стране, которое он ввел в декабре.

По данным управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, ордер на задержание отстраненного президента был исполнен утром в 10:33. Для ареста в том числе использовались стремянки, чтобы залезть в окна резиденции.

«Прямая трансляция показала, как колонна автомобилей, предположительно, везущая Юна, выезжает из президентской резиденции в центре Сеула и направляется в офис CIO в Квачхоне, к югу от Сеула», - пишет издание.

До этого, политик неделями скрывался в резиденции, не выходил на улицу и не являлся на допросы. Кроме того, служба безопасности президента и военные блокировали входы в резиденцию, как в этот раз, так и в предыдущие разы, чтобы недопустить ареста.

СМИ отмечают, что в истории Южной Кореи впервые арестовали временно отстраненного, но действующего президента страны.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. Оно длилось около 6 часов и вовсе было связано не с военной угрозой, а исключительно из-за политических мотивов, как писали в СМИ. Вскоре Юн извинился за то, что принял такое решение.

Однако 14 декабря, парламент Южной Кореи объявил ему импичмент.

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