Иран в договоре с РФ отказался признавать Крым российским 3 15.01.2025, 8:30

3,858

Как и остальные оккупированные территории Украины.

В пятницу, 17 января, президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский диктатор Владимир Путин планируют встретиться в Москве для подписания договора о стратегическом партнерстве. Примечателен момент, что документ не признает оккупированные территории Украины российскими.

Об этом сообщает Middle East Eye.

Известно, что соглашение о сотрудничестве будет регулировать отношения между двумя странами в течение следующих 20 лет. По словам источника издания, проект соглашения завершен после 20-30 раундов переговоров в течение четырех-пяти лет.

Также он рассказал, что соглашение состоит из 47 статей, которые охватывают широкий спектр областей. Один из ключевых пунктов пакта касается территориальной целостности - пункта, который имеет особое значение для Ирана в связи с продолжающимися претензиями ОАЭ на три острова в Персидском заливе, которые Тегеран контролирует с 1971 года.

В то же время, этот пункт «не включает признание Крыма, который Россия отобрала у Украины в 2014 году, или других спорных территорий».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com