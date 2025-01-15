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Иран в договоре с РФ отказался признавать Крым российским

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  • 15.01.2025, 8:30
  • 3,858
Иран в договоре с РФ отказался признавать Крым российским

Как и остальные оккупированные территории Украины.

В пятницу, 17 января, президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский диктатор Владимир Путин планируют встретиться в Москве для подписания договора о стратегическом партнерстве. Примечателен момент, что документ не признает оккупированные территории Украины российскими.

Об этом сообщает Middle East Eye.

Известно, что соглашение о сотрудничестве будет регулировать отношения между двумя странами в течение следующих 20 лет. По словам источника издания, проект соглашения завершен после 20-30 раундов переговоров в течение четырех-пяти лет.

Также он рассказал, что соглашение состоит из 47 статей, которые охватывают широкий спектр областей. Один из ключевых пунктов пакта касается территориальной целостности - пункта, который имеет особое значение для Ирана в связи с продолжающимися претензиями ОАЭ на три острова в Персидском заливе, которые Тегеран контролирует с 1971 года.

В то же время, этот пункт «не включает признание Крыма, который Россия отобрала у Украины в 2014 году, или других спорных территорий».

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