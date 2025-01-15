«Не меньше 100 рублей»: белоруска рассказала об огромных чаевых в «люксовых» ресторанах

«Не меньше 100 рублей»: белоруска рассказала об огромных чаевых в «люксовых» ресторанах6
- 15.01.2025, 8:41
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Мнения разделились.
В своем видео в TikTok белоруска рассказала, что предпочитает заведения народной кухни вместо других кафе и ресторанов. Оказалось, все дело в чаевых, пишет CityDog.
По словам девушки, она ходила в FABRIQ, Grand Café и другие «люксовые» заведения Минска. Однако каждый раз, когда она приглашала туда парней на свидания, «они убегали с ужасом от чаевых».
Девушка утверждает, что в этих ресторанах «они наедали на 100 баксов минимум», но при этом, по ее словам, нужно было оставить официантам «не меньше 100 рублей чаевых».
По этой причине белоруска предпочитает ходить, например, в «Васильки», которые в шутку называет «забегаловкой».
Белорусы с ней согласились?
В комментариях под видео в TikTok мнения пользователей разделились. Одни считают, что оставлять 30% чаевых от чека в Минске — «просто жесть». Другие объясняют, что «это разный досуг: сытно и быстро поесть и ножка за ножку катать нешта авторское».
Некоторые написали, что «Васильки» в последнее время «ужасно испортились и по сервису, и по качеству еды». Были и те, у кого после посещения этого заведения «всегда расстройство желудка. Там прикольные только настойки».
Несколько пользователей возмущены тем, что в каких-то заведениях нужно оставлять такие чаевые, и считают, что «они и без них обойдутся — зарплату получают».
@sunmarinioo Ответ пользователю @OlgaTambovcheva напишите свое любимое место в Минске #беларусь #обзор #минск ♬ Dirty Cash (Money Talks) - Sold Out 7 Inch Mix - Adventures Of Stevie V