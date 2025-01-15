Контрольный выстрел для Лукашенко 2 Артем Синицын, «Салідарнасць»

15.01.2025, 8:48

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Возвращаются времена пустых полок и дефицита.

Лукашенко назначил нового министра антимонопольного регулирования и торговли. И тут же озвучил перед ним неразрешимые задачи. Например, «изучить опыт советской торговли и сделать все, чтобы на прилавках был ассортиментный перечень товаров».

Или контролировать в торговле и промышленности всех — в том числе частников: ведь они «все государственные предприятия, поскольку расположены на территории нашего государства и обслуживают наше население».

И главное — разработать так называемую «формулу справедливости». Чтобы не было так, что «какие-то учредители, директора и начальники ходят с карманами, деньгами набитыми, а контролер-кассир или грузчик на складе влачат нищенское существование».

Впрочем, эти задачи только на первый взгляд кажутся неразрешимыми. Опыт все той же советской торговли говорит о том, что полки магазинов можно заполнить по-разному.

Законтролировать частника помогут многочисленные карательные органы, почувствовавшие вкус крови в последние годы. А сделать одинаково бедными директора и грузчика куда проще, чем дать возможность простым рабочим зарабатывать больше.

Другое дело, будут ли в восторге от таких экспериментов белорусы, которых правитель, не стесняясь, записал в «наше население»? Хотят ли они вернуться во времена пустых полок и дефицита? А к этому, судя по всему, все идет.

«Опыта в мировой практике такого нет», — с гордостью анонсировал разработку «формулы справедливости» Лукашенко. И забыл сказать, чем закончился предыдущий эксперимент над ценами, которому он сам прочил статус «уникальной операции для рыночной экономики».

Свежий эксперимент, которому нет еще и года. Который уже нанес серьезный удар по белорусской торговле. И такая скорость развития событий говорит о том, что мы можем достаточно скоро узнать, не станет ли новая инициатива для нее контрольным выстрелом.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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