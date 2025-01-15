Контрольный выстрел для Лукашенко

Контрольный выстрел для Лукашенко2
- Артем Синицын, «Салідарнасць»
- 15.01.2025, 8:48
- 4,038
Возвращаются времена пустых полок и дефицита.
Лукашенко назначил нового министра антимонопольного регулирования и торговли. И тут же озвучил перед ним неразрешимые задачи. Например, «изучить опыт советской торговли и сделать все, чтобы на прилавках был ассортиментный перечень товаров».
Или контролировать в торговле и промышленности всех — в том числе частников: ведь они «все государственные предприятия, поскольку расположены на территории нашего государства и обслуживают наше население».
И главное — разработать так называемую «формулу справедливости». Чтобы не было так, что «какие-то учредители, директора и начальники ходят с карманами, деньгами набитыми, а контролер-кассир или грузчик на складе влачат нищенское существование».
Впрочем, эти задачи только на первый взгляд кажутся неразрешимыми. Опыт все той же советской торговли говорит о том, что полки магазинов можно заполнить по-разному.
Законтролировать частника помогут многочисленные карательные органы, почувствовавшие вкус крови в последние годы. А сделать одинаково бедными директора и грузчика куда проще, чем дать возможность простым рабочим зарабатывать больше.
Другое дело, будут ли в восторге от таких экспериментов белорусы, которых правитель, не стесняясь, записал в «наше население»? Хотят ли они вернуться во времена пустых полок и дефицита? А к этому, судя по всему, все идет.
«Опыта в мировой практике такого нет», — с гордостью анонсировал разработку «формулы справедливости» Лукашенко. И забыл сказать, чем закончился предыдущий эксперимент над ценами, которому он сам прочил статус «уникальной операции для рыночной экономики».
Свежий эксперимент, которому нет еще и года. Который уже нанес серьезный удар по белорусской торговле. И такая скорость развития событий говорит о том, что мы можем достаточно скоро узнать, не станет ли новая инициатива для нее контрольным выстрелом.
Артем Синицын, «Салідарнасць»