Forbes: Атака ВСУ по Энгельсу парализовала действия стратегической авиации РФ

Forbes: Атака ВСУ по Энгельсу парализовала действия стратегической авиации РФ1
- 15.01.2025, 9:00
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Аналитики объяснили эффект двойного удара.
Еще 8 января беспилотники ВСУ нанесли первую серию ударов по аэродрому Энгельс, который находится в 650 км от Украины. Пожар охватил склад, где находилось до 800 тысяч тонн топлива. С огнем пожарные не могли справиться несколько дней. Только на 6-й день пожар был ликвидирован. Однако уже вчера беспилотники повторно атаковали военный объект в Энгельсе, пишет Forbes.
Вчерашняя атака дронов на РФ стала самой масштабной за 35 месяцев войны. Под ударами оказались военные объекты и НПЗ. При этом пока неясно, какие виды дронов задействовал Киев при вчерашней атаке на РФ.
Журналисты из Kyiv Post упоминают такие беспилотники, как «Бобер», «Лютый», UJ-22 и PD-2. Какие бы типы беспилотников ни были задействованы, двойной удар имел четкую цель: ограничить российские воздушные налеты на украинские города, пусть даже временно.
В Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики «Ту-95» и «Ту-160», которые наносят удары по территории Украины крылатыми ракетами. В хранилищах было редкое топливо именно для стратегической авиации, заявляют в Центре стратегических коммуникаций.
И если украинские беспилотники продолжат наносить удары, а российская ПВО ничего не сделает, чтобы их остановить, эффект для российских бомбардировщиков может усилиться.
Эксперты говорят, что с 2022 года беспилотники Украины нанесли минимум 8 ударов по Энгельсу.
Вчера Зеленский заявил, что провел совещание относительно производства дронов разных типов и разных модификаций.
Зеленскому, по-видимому, были представлены идеи для новых и, предположительно, улучшенных дронов. Украинцы наносят удары глубже вглубь России чаще и с большим эффектом.