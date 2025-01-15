Путиниста Певцова выгоняют со всех рабочих мест в РФ 1 15.01.2025, 9:19

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Дмитрий Певцов

Актер попал в щекотливую ситуацию.

Российский актер-путинист Дмитрий Певцов, лишается постепенно всех работ в России. По крайней мере тех, что касаются искусства и его непосредственной профессии актера.

14 января фото артиста убрали из фойе российского театр «Ленком». Певцов прокомментировал щекотливую ситуацию изданию «Стархит», передает «Главред».

«Я прослужил в театре 33 года — с весны 1991-го, свою последнюю «Юнону» сыграл 24 ноября 2024 года. Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе «Ленкома». Наконец, после почти двухмесячной неизвестности, наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры «Московский театр Ленком Марка Захарова» в моих услугах более не нуждается. Официально мне об этом никто не скажет, но у нас уже так повелось», — сказал путинист.

По словам актера, который поддерживает убийства мирных людей, он не знает, почему так случилось.

«И год назад, и сейчас у меня есть время, силы и желание играть на сцене, поэтому все вопросы не ко мне. Но на сцену «Ленкома» я уже не выйду, хотя это не означает, что я перестал быть артистом», — заявил Певцов.

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