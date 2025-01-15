Россия утратила ценность для одного из ключевых союзников Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

15.01.2025, 9:27

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Фото: Getty Images

Кремль вытесняют с Кавказа.

В то время как Россия усиливает свои позиции в Грузии, а отношения с Азербайджаном пребывают в состоянии неопределенности, в Армении она теряет свое влияние.

Ереван разочарован отсутствием военно-политической поддержки со стороны Москвы во время второй карабахской войны. Ее пассивной ролью во время возвращения Баку силовыми средствами контроля над Карабахом осенью 2023 года. Поэтому Ереван демонстрирует готовность выйти из ОДКБ и ЕАЭС и войти в ЕС. На днях правительство Армении сделало шаг к этому, одобрив законопроект о запуске процесса вступления страны в Евросоюз. В случае если за документ проголосует парламент, решение по евроинтеграции должно быть одобрено еще и на референдуме.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян уже предпринял ряд мер, которые сокращают военно-политическое присутствие России в стране и воспринимаются как дистанцирование Еревана от Москвы. Он заморозил участие Армении в ОДКБ. Добился постепенного вывода российских пограничников с КПП в ереванском аэропорту и на армяно-иранской границе. Разместил на армяно-азербайджанской границе миссию наблюдателей ЕС, отказавшись от подобного российского предложения. Кроме того, несмотря на протесты Москвы, Ереван ратифицировал Римский статут.

«Разворот в сторону ЕС — это серьезно. Россия утратила для армян свою ценность как страна, защищающая суверенитет Армении, и Ереван ищет нового союзника, способного обеспечить его безопасность в условиях постоянной угрозы со стороны Азербайджана. Таковым видится Запад. И сегодня Армения укрепляет политическое и военно-техническое сотрудничество с Францией, Грецией, Кипром — странами, у которых напряженные отношения с Турцией и, соответственно, Азербайджаном», — отметил в беседе с ZN.UA директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Но в Армении хватает европессимистов. Они отмечают, что Пашинян старается проводить в отношении России очень осторожную политику. Говорят о недостаточных реформах в республике. Уверены в том, что страну не очень-то и хотят видеть в ЕС среди участников клуба, и обращают внимание на то, что переговоры о либерализации визового режима только-только начались, а финансовая помощь Армении со стороны Запада значительно уступает другим странам. Наконец, подчеркивают, что Москва имеет множество рычагов влияния на Ереван.

В числе скептиков — главный редактор «Медиамакс» Давид Алавердян. В комментарии ZN.UA он сказал: «Со стороны может выглядеть так, что у Армении очень серьезные противоречия с Россией. В армянском обществе и в самом деле рассматривают российское руководство как предателей. Но между Арменией и Россией существуют очень тесные связи. На границе все так же находятся российские пограничники, а в Гюмри — российская военная база. Товарооборот между странами растет: за десять месяцев прошлого года он составил 10,2 млрд долл., что в два раза больше показателя за 2023 год». Кроме того, в РФ проживает значительная армянская диаспора.

«Не представляю, как евроинтеграция может выглядеть в реальной перспективе», — в свою очередь заметил в разговоре с ZN.UA востоковед Вячеслав Лихачев. Зависимость Армении от России особенно очевидна в сфере энергетики, коммуникаций, продовольствия… В собственности россиян в Армении — железные дороги, газопровод, горнодобывающие компании. И заявление российского вице-премьера Алексея Оверчука, что, в случае сворачивания отношений с ЕАЭС в Армении вырастут цены на энергию и продовольствие, а экспорт страны сократится на 70–80%, — не пустая угроза.

«Не думаю, что Армения выйдет из ЕАЭС, но надеюсь, что покинет ОДКБ и СНГ. У России есть ресурсы для дестабилизации Армении, что может привести к катаклизмам», — полагает Алавердян. Пока Москва не предпринимает шагов по смене власти в Ереване. Возможно потому, что в России уверены: они в любой момент могут повернуть вспять происходящее в Армении. Ныне для этого нет ресурсов: война с Украиной и падение режима Асада в Сирии демонстрируют, что у Кремля не хватает сил одновременно работать на нескольких фронтах.

Кроме того, несмотря на проигрыш во второй карабахской войне, исход армян из Карабаха и проблемы в экономике, Пашинян остается самым популярным политиком. По данным соцопроса Международного республиканского института (МРИ), проведенного в декабре 2023 года и обнародованного весной 2024-го, уровень доверия у армян к Пашиняну составлял всего 17%. Но даже с таким невысоким рейтингом он значительно опережает своих ближайших политических конкурентов.

«Оппозиция не пользуется поддержкой в армянском обществе, поскольку ее лидеры во многом ответственны за сегодняшние проблемы Армении. Нынче в стране нет альтернативы Пашиняну, который остается ключевым игроком в армянской политике. Его основные оппоненты, а это бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, ничего не могут предложить Армении, кроме прошлого. А прошлое не устраивает армян», — отметил Игорь Семиволос.

Усиливает позиции Пашиняна то, что в армянском обществе рассматривают Россию как ненадежного партнера. И если до второй карабахской войны среди армян были сильны пророссийские настроения, то после они исчезли, поскольку в их глазах Москва проводит проазербайджанскую политику. В соответствии с данными соцопроса МРИ, основными партнерами Армении в сфере безопасности являются Франция (так полагает 50% респондентов), Иран (46%) и США (46%). Только 31% опрошенных видят таким партнером РФ, хотя в 2019 году таковых было 93%.

Главный вызов для Пашиняна — обеспечение безопасности страны в условиях постоянной угрозы начала военных действий с Азербайджаном. Не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения по сути является «фашистским государством» и источником угрозы для региона. Это заявление стало очередным этапом эскалации в отношениях Баку и Еревана, одновременно ведущих переговоры о мирном договоре.

«В Азербайджане в числе политиков и военных есть те, кто хочет силовым путем решить вопрос Зангезурского коридора, соединяющего Нахичеванский эксклав с остальной частью Азербайджана. Да и в целом они хотят капитуляции Армении. Эта часть азербайджанской элиты хочет спровоцировать Ереван», — отметил Игорь Семиволос. Между тем баланс сил в регионе явно не в пользу Еревана. А за счет средств от продажи каспийской нефти и газа, военной и технической поддержки Анкары и Тель-Авива Баку имеет куда более сильную армию.

В Ереване всерьез относятся к угрозам, звучащим из Баку: Алиев почувствовал силу. Пашинян всячески пытается избежать катастрофического сценария. Опрошенные нами эксперты не исключают вероятность новой войны между Азербайджаном и Арменией. Но они полагают: если война и случится, то не в ближайшей перспективе. Пока Баку пытается через эскалацию добиться от Еревана максимальных уступок и зафиксировать в договоре положения, ограничивающие суверенитет Армении.

В интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Алиев обозначил четыре вопроса, препятствующих подписанию договора. Первый — воздержание от международных исков друг к другу. Второй — неразмещение представителей других стран на азербайджано-армянской границе. Третий — изменение конституции Армении, в которой идет ссылка на декларацию о независимости, где содержится упоминание о постановлении «о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Четвертый — ликвидация Минской группы ОБСЕ.

В Ереване, похоже, готовы пойти навстречу требованиям азербайджанцев: это позволит сохранить армянскую государственность и стабилизировать отношения с Азербайджаном и Турцией. Но ключевым вопросом для двух стран остается Зангезурский коридор, который через армянскую территорию должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой: Баку требует от Еревана признать экстерриториальность Сюникского района, на что Армения пойти пока не готова.

Политика Пашиняна — это балансирование на грани: между давлением Москвы, угрозами из Баку и ожиданиями армянского общества. В ситуации, когда прежний союз с Россией перестал работать, Пашинян символическими действиями стремится обеспечить поддержку Армении со стороны Запада и создать новую модель безопасности. Однако цена этого курса может оказаться высокой, если Москва начнет активно использовать свои традиционные рычаги влияния на Ереван.

Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

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