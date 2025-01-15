МАЗ опять попытался «вылечить» горящие в Петербурге автобусы 4 15.01.2025, 9:31

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«За две секунды такого не сделать».

Белорусский завод МАЗ представил улучшенную модель автобуса, после того как власти российского Санкт-Петербурга попросили решить проблему с массовым возгоранием техники. Об этом «Фонтанке» рассказал председатель Комитета по транспорту администрации Санкт-Петербурга Валентин Енокаев.

Российский чиновник призвал не преувеличивать проблему с горящими МАЗами, заявив, что это «просто строчка в статистике», которая «вообще не влияет» на работу транспорта.

«Конечно, это очень заметные визуально события: автобус, горение, дым. Но, во-первых, <…> ни одного пострадавшего. Во-вторых, статистически — это ничтожная доля от подвижного состава», — заявил он.

По словам Енокаева, автобусы в Санкт-Петербурге горели в основном по двум причинам: из-за короткого замыкания и устройства гидропривода радиатора.

«Есть компоновка автобуса, она не менялась много лет. Есть генератор с определенным объемом выработки электроэнергии. И есть энергопотребители, число которых за последние годы выросло: медиаэкраны, видеокамеры, платежные терминалы, навигация, кондиционеры. Тот же самый генератор всех обеспечить не может, идет борьба за него, как в космической станции, борьба за экономию. Изменение компоновки — сложный продолжительный процесс. По сути, это конструирование и испытание нового автобуса, за две секунды такое не сделать», — пояснил он.

После первых же инцидентов с возгораниями МАЗов и разбора причин пожаров вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков поручил производителю внести изменения в конструкцию машин. Предприятие уже представило модель автобусов с электроприводом вентиляторов.

Напомним, в 2023 году из-за частых возгораний МАЗов питерский перевозчик был вынужден прекратить эксплуатацию 137 экземпляров МАЗ (модель 203 047) «в связи с наличием замечаний, которые потенциально могут привести к возгоранию», хотя вскоре беларусские автобусы вернулись на улицы Санкт-Петербурга. В компании отметили, что специалисты ОАО «МАЗ» «осуществили доработку действующих систем и механизмов автобусов с целью исключения случаев потенциальных возгораний».

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