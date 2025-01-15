Z-пропагандисты открыто заговорили о слабости Путина 3 15.01.2025, 9:32

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Фото: Getty Images

Москва растеряла влияние в мире по всем пунктам.

В рядах российских Z-патриотов нарастает гнев на Кремль за неспособность одержать победу в войне против Украины. Итогом проигранной войны против Украины стала потеря авторитета по всему миру. Москва перестала быть лидером на постсоветском пространстве. Об этом заявил российский Z-пропагандист Лев Вершинин в интервью еще одному ультрапатриоту Максиму Калашникову, передает «Диалог.UA».

Война против Украины стоила Москве потери влияния не только на Западе, но и на Востоке. Закавказье и Центральная Азия, которые еще 10 лет назад были зоной исключительных интересов Москвы, больше не считают РФ лидером. Даже Армения стремительно отдаляется от Москвы, разрывая связи с ОДКБ и стремясь в Евросоюз. Итог 25-летнего правления диктатора РФ Владимира Путина — глобальный геополитический провал.

«Будем объективны! За 8 лет вялотекущей войны (против Украины с 2014 по 2022 годы — ред.), которую проморгали, блин, их «за нос водили», понимаешь. И за три почти года этой войны полноценной, настоящей, горячей Россия растеряла влияние в мире по всем пунктам. Ее не уважают… Покажи мне хотя бы один внешнеполитический успех России за 12 лет. России откровенно хамят литовцы и молдаване», — пожаловался Вершинин.

Особенно Z-патриота возмутило то, что выказывать неповиновение России стал премьер Армении Никол Пашинян.

«Я еще понимаю Алиев (президент Азербайджана — ред.), это крупный крупный серьезный политик. Но если уж тебе хамит Пашинян, то это уже все», — сказал расстроенный пропагандист.

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