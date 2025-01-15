Подляшский язык впервые прозвучит в польском финале Евровидения 3 15.01.2025, 9:36

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Артисты исполнят песню «Люстэрка».

Впервые в польском финале Евровидения прозвучит подляшский язык. В финальный этап национального отбора вышел дуэт Niczos и SW@da. Артисты исполнят песню «Lusterka», передает «Еврорадио».

Niczos и SW@da — это Ника Юрчук и Виктор Щигель. Ника родом из Бельска Подляского, Виктор — из Белостока, но имеет колумбийские корни. Их музыка основана на уникальной культуре Подляшья и сочетает традиционные песнопения с клубными аранжировками и рэпом.

«Конкурсы — это классно, потому что они помогают расширять круг участников Podlasie Bounce Crew, приобщая новых людей к танцам предков и музыки фавел со всего мира. Но прежде всего мы хотим продолжать делать то, что делаем. По-своему. Благодаря вам подляшский язык впервые прозвучит в польском финале Евровидения!» — прокомментировали в Инстаграме музыканты свой выход в финал национального отбора на Евровидение.

Польский финал отбора Евровидения состоится 14 февраля на канале TVP2. Победителя выберут среди десяти коллективов и исполнителей.

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