ЕС вводит эмбарго на СПГ и алюминий из России 15.01.2025, 9:39

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Новые подробности 16-го пакета санкций.

Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций против России готовится ввести эмбарго на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) и алюминия, а также ввести ограничения против десятков судов и отключить новые банки от системы международных платежей SWIFT, рассказали Bloomberg европейские дипломаты.

По их словам, отказ от СПГ может осуществлен поэтапно, в рамках дорожной карты, которую Еврокомиссия представит в следующем месяце. Основными импортерами российского СПГ в ЕС выступают Испания, Бельгия и Франция. Они не должны блокировать ограничения. В то же время санкции против трубопроводного газа из России не рассматриваются, поскольку Венгрия и Словакия все еще полагаются на российские поставки. По данным Bloomberg, если в 2020 году в Европу поступало около 10,5 млн т СПГ из России, то в прошлом году поставки выросли до рекордных 15,5 млн т.

Масштаб санкций в отношении алюминия и сроки их введения пока не определены. Не исключено, что они также будут носить поэтапный характер, отметили собеседники Bloomberg. До этого запрет на импорт российского алюминия уже ввели США и Великобритания. ЕС запретил только поставки алюминиевой проволоки, фольги и некоторых труб. По данным Trade Data Monitor, с января по октябрь 2024 года страны ЕС импортировали из России около 130 тыс. тонн алюминия, что составляет 6% от общего объема поставок в 2,2 млн тонн. Для сравнения: за аналогичные периоды 2023 и 2022 годов этот показатель достигал 11% и 19% соответственно. На фоне сокращения экспорта в ЕС крупнейший производитель алюминия — компания «Русал», принадлежащая Олегу Дерипаске, — обратилась к правительству за экстренной поддержкой.

В ЕС рассчитывают ввести новый пакет санкций против России к третьей годовщине начала полномасштабной войны в Украине — 24 февраля. В Кремле называли санкции «обоюдоострым оружием», предупреждая, что они «бумерангом бьют» по интересам стран, которые их вводят. Также в Кремле заверяли, что у Москвы есть опыт «минимизации последствий» от санкционных ограничений.

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