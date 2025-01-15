«Я чего-то не понимаю?»: белоруска возмутилась скидками в магазине 12 15.01.2025, 9:47

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Видео вызвало резонанс в соцсетях.

Солигорчанка опубликовала в TikTok видео, в котором возмутилась скидками в магазине одной торговой сети. В частности, ее не устроил их размер. Некоторые комментаторы стали спрашивать в ответ, какой, по мнению автора ролика, должна быть сумма скидки.

«Не могу понять, что это за скидки … Или я чего-то в этой жизни не понимаю? Даже и рубля нет скидки. Что это за скидки — 56 копеек, 50 копеек, 60 копеек. Это реально скидки?» — спросила девушка.

«Скидка делается от торговой надбавки. Или хотите, чтобы они работали в убыток?» — поинтересовался в ответ один комментатор.

«А сколько вы хотите? 99%?» — задала вопрос другая.

Кто-то же предложил солигорчанке посчитать размер скидки в процентном соотношении. «60 копеек от 3 рублей — это 20%. А 20% — это отличная скидка», — считает юзер TikTok.

«Вы посчитайте, какие убытки несет магазин, если посчитать все скидочные копейки суммарно», — предложил другой.

«Объясняю: скидки на товар 10% и более — это уже серьезная скидка. Процесс ценообразования сложен, и желаниями отдельных посетителей магазина, снимающих тт [тиктоки], не регулируется!» — написал еще один пользователь TikTok.

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