Кремль унизили по всем азимутам 15.01.2025, 9:48

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Россия против, но руки коротки.

На днях грянула новость – Армения и Соединенные Штаты собираются подписать во вторник, 14 января, соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставят министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь Энтони Блинкен. Можно сказать, что администрация Байдена работает буквально «до последнего звонка».

То есть, Армения - страна пусть и аморфного, но все же военного союза ОДКБ подпишет договор с США, которые, согласно Путину и Лаврову, являются противником костяка ОДКБ – России. «Отличный» результат Путина-Лаврова, очередное «все по плану, строго по плану» (как, впрочем, и с Сирией).

Текст документа о стратегическом партнерстве пока неизвестен. Но Кремлю как-то надо комментировать поразительное само по себе событие, и, разумеется, вышел Песков.

Традиционного обгадив Соединенные Штаты, Песков «сделал хорошую мину при плохой игре» и сообщил, что это «абсолютное суверенное право» Армении - «развивать отношения по всем азимутам».

Это пустословие – на деле Кремль против, но ничего сделать не может. Руки коротки.

Как получились «все азимуты» тоже понятно: когда не выполняешь свои обязательства по ОДКБ и двустороннему договору с Арменией, годами прикидываешься «валенком», то отсюда естественно вытекают «все азимуты», т.е. желание Армении обеспечить свою безопасность в рамках многостороннего сотрудничества. Это Путин, Лавров, Шойгу и другие буквально «за руку» привели Армению ко «всем азимутам» - к сотрудничеству с США, Францией.

Кстати, когда Песков говорит о США, то непонятно, что он имеет в виду. Он говорит, что США «особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать наоборот». Что «наоборот»? У Путина была возможность в 2020 году не допустить 44-дневной войны, сыграть «стабилизирующую роль». Он это сделал? Ответ очевиден. Вот и появились «другие азимуты».

«США пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», - говорит Песков. Что же вам-то мешало предложить Армении свой «кильватер»? Все возможности были, и шла Армения в этом «кильватере», если уже хочется использовать это слово. Но теперь выходит иначе. И не США в этом виноваты, Песков. К тому же, никто не хочет быть верным союзником той чудовищной системы, которая установилась за последнюю четверть века в нашей стране. Лживой, алчной, тупой и очевидно, идущей к закату. «Нечего на зеркало пенять …». Дальше, Песков, знаете.

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