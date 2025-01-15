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Миниатюрное японское авто превратили в оригинальный клон Porsche 911

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  • 15.01.2025, 10:13
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Миниатюрное японское авто превратили в оригинальный клон Porsche 911

Фотофакт.

На автосалоне в Токио представили оригинальный компактный спорткар. Внешне авто напоминает купе Porsche 911, однако значительно меньше по размерам. О нем рассказали на сайте Carscoops.

Необычный проект воплотило в жизнь японское тюнинг-ателье StanceMagic. Миниатюрный клон Porsche 911 назвали Coperche 811 GT-K.

За основу взяли маленький городской кабриолет Daihatsu Copen первого поколения (2002-2012 гг.). Для него разработали полностью новый стеклопластиковый кузов купе в стилистике Porsche 911 GT3 в 997 кузове.

Coperche 811 GT-K отличается обтекаемым силуэтом и получил круглые фары и оригинальные фонари от Porsche 911. Также установили огромное антикрыло и обвес.

В салоне появились спортивные ковшеобразные сиденья, обшитые микрофиброй. К тому же, авто покрасили в стиле гоночных Porsche 911 GT3.

Тюнинг Daihatsu Copen не затронул силовой агрегат. Копия Porsche 911 оснащена скромным 1,3-литровым двигателем мощностью 86 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП.

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