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В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод «Лукойл»

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  • 15.01.2025, 10:18
  • 3,964
В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод «Лукойл»

Этому предшествовал взрыв.

Масштабный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в российском Волгограде 15 января. Завод принадлежит компании «Лукойл».

Об этом сообщает Astra.

Около четырех утра по местному времени в Красноармейском районе Волгограда начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл». В сети местные жители сообщали, что слышали взрыв.

Экстренные службы РФ в комментарии российским СМИ подтвердили, что на заводе произошел пожар. Но россияне утверждают, что причиной возгорания были внутренние проблемы на предприятии, а не внешнее воздействие.

«На заводе вспыхнула установка №18 и два теплообменника. Сейчас все потушили, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате внештатной ситуации, никак не связанной с любым внешним воздействием», - говорится в сообщении.

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