Белорусская фура с химическим веществом перевернулась в Казахстане 15.01.2025, 10:23

На место ДТП прибыла радиационно-химическая служба.

В Казахстане в ДТП попал грузовой автомобиль из Беларуси, перевозивший 21 тонну опасного химического вещества. Об этом сообщает в своем ТГ-канале пресс-служба МЧС Казахстана.

Происшествие случилось в районе города Байтерек Западно-Казахстанской области. В кювет съехала фура с тетрагидрофураном. Емкости с жидкостью опрокинулись, но утечки опасного груза удалось избежать.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Радиационно-химическая служба проверила концентрацию химического вещества в воздухе — угрозы не обнаружили.

Водителю помогли безопасно вернуться на дорогу и отправиться с грузом дальше.

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