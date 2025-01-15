«Адские» деньги Путина Игорь Эйдман

15.01.2025, 10:29

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Игорь Эйдман

Вокруг безумного диктатора — сброд алчных прихлебателей.

Бывший фюрер «Наших» и министр по делам молодежи Василий Якеменко в последнем интервью наговорил много любопытного, но самое главное - он признался в том, в чем стесняются признаться другие российские «элитарии» - только деньги являются целью и смыслом их существования. На вопрос интервьюера, была ли его деятельность бессмыслицей, Якименко ответил: «Ну как это бессмыслицей, я заработал много денег… Я отложил адское количество денег».

В Германии сейчас немало бывших нашистов, оставшихся не у дел. Среди них не только известный депутат Госдумы Роберт Шлегель, но и менее заметные персоны, из нашистских Савлов ставшие проевропейскими Павлами. Один из них рассказывал мне, что именно нашисты взломали в свое время почту Навального. Они провели для этого целую спецоперацию - организовали фальшивый вай-фай прямо под окнами его квартиры, через который залезли к нему в компьютер. Так вот, курировал эту операцию сам Якеменко. Именно за подобные преступления власть позволяла ему зарабатывать, вернее, тырить из бюджета «адские» (какое правильное определение) деньги.

В новом российском символе веры «государственного человека» написано:

все, что приносит деньги - разумно и оправдано. Ври по телевизору, убивай украинских соседей, бомби мирные города, пытай заключенных и военнопленных, устраивай провокации и теракты - это оправдано, если тебе платят приличные деньги. Так рассуждают все, кто имеет отношение к российскому государству: от лощенных чиновников, пропагандистов и чекистов до задрипанных алкашей-контрактников. Это альфа и омега «Русского мира». Все остальное, в том числе дежурные идеологические заклинания - только словесная мишура, маскирующая тупую животную алчность. Именно об этом проболтался бывший главный нашист.

Сегодня российская власть выглядит так: вокруг безумного диктатора, одержимого маниями величия и преследования, бредовыми имперскими идеями, - сброд алчных прихлебателей, думающих только о наживе.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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