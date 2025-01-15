На аукционе в очередной раз пытались продать дом и участок семьи Цепкало 15.01.2025, 10:43

Повторные торги прошли вчера.

Во вторник, 15 января, был назначен повторный аукцион по продаже дома семьи Цепкало. Жилье находится в микрорайоне Слепянка в Минске. «Зеркало» заметило, что торги не состоялись.

Аукцион по продаже арестованной недвижимости семьи Цепкало должен был состояться во вторник, 15 января. В лот входит двухэтажное строение № 7 площадью почти 420 «квадратов» на улице Тепличной в Минске (внутри есть некоторая мебель и предметы интерьера), а также земельный участок со строениями, он занимает 0,1411 га. В доме зарегистрированы три человека, в том числе двое несовершеннолетних детей. Однако, торги не состоялись — не было желающих купить этот объект.

Отметим, что это вторая попытка продать недвижимость Цепкало. В прошлый раз этот объект хотели продать 20 ноября 2024 года, аукцион должен был начаться с 2 104 000 рублей. Ко вторым торгам стартовую цену снизили до 1 683 200 рублей.

Ранее Вероника Цепкало предупредила потенциальных покупателей об ответственности.

«Вы и ваша семья должны четко понимать, что по возвращении в Беларусь мы придем к вам, с простыми белорусами, прессой, всеми теми, кто не поддерживает скупщиков краденого и вы обязаны будете выселиться из нашей квартиры и оплатить арендную плату за весь срок проживания», — заявила она.

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