Эксперт: Трамп загоняет Россию в угол и дает Кремлю полгода 15.01.2025, 10:52

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Избранный президент США может отдать неожиданный приказ.

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Избранный президент США Дональд Трамп загоняет россиян в угол и практически дает РФ полгода на исправление ситуации. Такое мнение в интервью УНИАН высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

«Новоизбранный президент США хочет быть миротворцем, а не создать новый Афганистан, как он говорит, критикуя Байдена. Его позиция - останавливаемся на линии разграничения, садимся за стол переговоров. Но россияне не хотят этого делать. Для Трампа понятно, что тогда надо включать план «Б» - будем вас «мочить», - отметил эксперт.

По его мнению, в случае же переговоров у американцев будут конкретные вопросы к Путину, они не станут переходить на «лирику».

«Он (Трамп - УНИАН) будет считать ресурсы, мол, а что у вас есть. "Путин, а что ты можешь конкретно гарантировать? Смотри, на твоей территории - Курщине - находятся иностранные войска, твою страну каждый день «мочат» дроны, и ты ничего не можешь сделать, а твоих генералов режут, как свиней, в Москве», - такие конкретные вопросы будут к Путину. Американцы такие. Они не будут на лирику переходить. А у Путина ничего нет. Он может угрожать ядерным оружием, но у США оно тоже есть. А Трамп такой, что может и дать приказ ударить этим оружием по Кремлю. Республиканцы такие ребята, которые иногда сначала стреляют, а потом спрашивают, как дела», - заявил Загородний.

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