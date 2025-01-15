«Знакомый на днях полведра насобирал» 15.01.2025, 10:57

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иллюстративное фото

Белорусы показали в соцсетях январские лисички.

Зима грибам не помеха. Судя по всему, так думают некоторые жители Беларуси, которые в середине января идут в лес. Несмотря на то, что истинную цель походов мы узнать не можем, зато можем полюбоваться на собранный ими урожай. Да-да, в TikTok за последние дни опубликовали сразу несколько видео, где, как утверждают, самые настоящие зимние грибы, пишет telegraf.news.

Первым нам на глаза попался ролик из Виленского района Минской области, где местный житель продемонстрировал несколько ярко-жёлтых лисичек посреди прошлогодней листвы и снега. Правда, пользователей видеоплатформы больше заинтересовала цель такого визита, на что мужчина не без юмора ответил: «За подснежниками пошёл».

«Не верю! Не обязан всему верить! Какая-то почти летняя запись, уж больно зелени много!» — возмутился в комментариях один из подписчиков TikTok. Ему тут же ответили: «У меня под окном зелёная трава. Гомель».

Среди прочего были комментарии о том, что у кого-то знакомый на днях «полведра насобирал», а в Гомельской области, например, люди видели опята. «Гуляю в лесу с собаками: есть молодые лисички. Мало, конечно, но есть», — заверила под роликом ещё одна белоруска.

На другом видео грибы, как утверждают, обнаружили в лесу на Брестчине. Правда, судя по кадрам, автор больше обрадовалась наступившей зиме, чем своей находке. К слову, дело было совсем недавно, 13 января.

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