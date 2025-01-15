Тайна курицы и яйца раскрыта: ученые объявили победителя 2 15.01.2025, 11:09

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Что появилось раньше?

Вопрос о том, что появилось раньше — курица или яйцо, давно интересует ученых, и теперь они, наконец-то, дали на него ответ. Причем специалисты сделали несколько важных выводов, в зависимости от того, о каком типе яйца идет речь.

Об этом сообщает Live Science.

Если рассматривать яйца в общем смысле — как яйцеклетки, то такие яйца существовали еще до появления домашних кур. Однако если говорить именно о яйцах домашних кур, то в этом случае ответ будет другим: сначала была курица, а затем яйцо.

Биологи утверждают, что яйцеклетки, как женские половые клетки, возникли задолго до появления твердых яиц. Твердое яйцо, с его защитной оболочкой, сыграло ключевую роль в эволюции позвоночных. Именно с появлением таких яиц древние животные, откладывающие их на суше, начали отделяться от водной среды и развиваться дальше.

Коэн Стейн из Королевского бельгийского института естественных наук подчеркивает, что первые яйца с твердой оболочкой появились около 325 млн лет назад. А вот первые окаменевшие останки птиц, включая кур, были найдены и датированы 165-150 млн лет назад. Таким образом, яйца как таковые возникли раньше, чем птицы. Однако эти яйца были с мягкой оболочкой, и по своей структуре напоминали те, которые откладывают утконосы или рептилии. Известные «древние яйца» динозавров, например, были крепкими, но с тонкой скорлупой, напоминающей структуру яиц современных птиц.

Что касается домашних кур, то тут все немного сложнее. Исследования 2021 года показали, что современные куры произошли от диких джунглевых птиц, обитавших в Юго-Восточной Азии, около 50 млн лет назад. Первоначально они не были домашними, но в период с 1650 года до н. э. по 1250 год до н. э. люди смогли приручить этих птиц.

Именно в процессе одомашнивания один из предков современных кур откладывал яйцо, в котором развивался эмбрион с генетическими изменениями. Когда этот эмбрион вырос, он стал новой птицей, отличной от своих родителей, и именно она стала основой для домашних кур. Таким образом, можно утверждать, что сначала появилась курица, а уже затем она снесла яйцо.

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