Лавров живет в клетке Телеграм-канал «СерпомПо»

15.01.2025, 11:22

Сергей Лавров

Фото: Getty Images

На свою страну оборотитесь.

«Там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей».

Можно подумать, что это сказано о России – например, о Москве и остальной стране. емкое определение. Но, нет, это Лавров рассказывает о Соединенных Штатах.

Сам Лавров живет в «золотой клетке», его семейство – богатеи, жизни России он не знает. Не мешало бы проехаться. Для начала в Курскую и Белгородскую области – осмотреть результаты своей деятельности, пока не окончательные итоги разрушительных последствий 24 февраля.

Дальше Лавров может отправиться по России, посетить Архангельскую область, где человека с открытым переломом не могли доставить в больницу три дня. Затем Лаврову следует перелететь вместе с соучастником 24 февраля депутатом Госдумы Гурулевым на другой конец страны, в Забайкальский край, в районную больницу, где из 22 врачей в наличии 8. Здесь Лавров (прихватив с собой Голикову) может промчаться вместе с роженицами 550 км до ближайшего родильного отделения – в Чите.

Наконец, Лавров может отправиться в город Черногорск в Хакасии. Там жильцы общежитий несколько лет просили признать здания аварийными. Когда стены стали рушиться, власти отключили в домах отопление, свет и воду. Затем была позорная история с выплатой компенсаций за съем жилья. Часть людей переселили в «новые дома», но там «вентиляция не работает, в квартирах сыро, по зданию идут трещины, крыша протекает, полы с пустотами». Остальных кормят обещаниями нового жилья в 2025-м, но строительства еще не начинали.

На свою страну оборотитесь, Лавров. На ее бедность и отсутствие перспектив. «У них там негров линчуют», - уже слышали. Пусть американцы сами переживают за свои проблемы. При вашем участии, Лавров, Россия доведена до бедности. Если, конечно, не иметь в виду верхушку. За четвертьвековое правление Путина она сказочно обогатилась.

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