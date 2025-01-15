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Арина Соболенко объявила о скором завершении карьеры

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  • 15.01.2025, 11:29
  • 5,998
Арина Соболенко объявила о скором завершении карьеры
Арина Соболенко

Теннисистка намерена заняться семьей.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко анонсировала скорое завершение карьеры и создание семьи, пишет «Спорт Беларуси».

— Мне нужно поберечь бедра, спину. Мне 26, в этом году будет 27. Я играла показательный матч с Миррой Андреевой — я на девять лет старше ее. На девять! Будучи профессиональным спортсменом, я приближаюсь к завершению карьеры. Вы можете в это поверить? Люди уходят на пенсию в 30 лет.

Я не знаю, это сложный вопрос. Я надеюсь, что у меня будет семья.

Соболенко заявила, что любит детей, но не хочет заводить первого ребенка в 35 лет:

— Я люблю детей, но не хочу заводить первого ребенка в 35 лет. Очень хочу завести ребенка, а потом вернуться. Я хочу, чтобы мой ребенок видел, как тяжело приходится работать в жизни, чтобы чего-то добиться. Так что да, я не знаю. Это очень серьезно, — рассказала первая ракетка мира.

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