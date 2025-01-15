Чехия заявила о готовности отказаться от российской нефти 1 15.01.2025, 11:33

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Речь идет о поставках по трубопроводу «Дружба» через Беларусь.

Чехия готова отказаться от импорта российской сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и заменить его поставками через Трансальпийский нефтепровод (TAL), который специально для этого был модернизирован, заявил премьер-министр страны Петр Фиала. «Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас [поставками энергоносителей]», — сказал Фиала.

Нефтепровод TAL соединяет портовый город Триест на северо-востоке Италии, куда прибывают нефтяные танкеры, с Германией, через которую нефть по трубопроводу Mero Pipeline поступает в Чехию. После модернизации пропускная способность TAL для Чехии была удвоена до 8 млн тонн нефти в год. Сертификация еще не завершена, но республика уже может рассчитывать на поставки через нефтепровод в случае каких-либо перебоев в поставках по «Дружбе», отметил Фиала.

В начале декабря прокачка нефти в Чехию по «Дружбе» прекращались. В «Транснефти» тогда заявляли, что на российской территории нефтепровод работал штатно. Поставки были возобновлены через два дня, 6 декабря.

Трубопровод «Дружба» идет из Альметьевска в белорусский Мозырь, после чего разделяется на две ветки. Южная ветвь идет в Украину, Венгрию, Словакию и Чехию и Хорватию, северная — в Беларусь, Польшу и Германию. Прокачка нефти из России по северной ветви была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу идет казахстанская нефть.

Весной 2023 года Фиала сообщал, что чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL заключили соглашение по расширению пропускной способности Трансальпийского нефтепровода для замены поставок по «Дружбе». Модернизация нефтепровода оценивалась в 1,2–1,6 млрд крон (около $51–68 млн).

В июне 2023 года Евросоюз ввел эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов, однако это не коснулось топлива, которое поставляется по южной ветке «Дружбы». Временное исключение из принятого в ЕС запрета действует до июня 2025 года. За это время страны, получающие российскую нефть, должны обеспечить альтернативные пути доставки этого вида сырья.

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