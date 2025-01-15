Белорус после праздников вышел к авто, а оно пострадало из-за фейерверков

Белорус после праздников вышел к авто, а оно пострадало из-за фейерверков2
- 15.01.2025, 11:44
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Кому теперь платить за ремонт?
Житель Могилева пожаловался, что на праздники на пустыре возле его дома запускали фейерверки, и пиротехника повредила автомобиль мужчины. Юрист рассказал «Аргументам и фактам», кто в такой ситуации должен взять на себя расходы на ремонт, а главное — как его найти.
Ремонт автомобиля, поврежденного фейерверками, должен оплатить тот, кто их запускал, особенно если все происходило в плохую погоду, пояснил адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев.
Запуск пиротехники при сильном или порывистом ветре запрещен, и эта информация указана на этикетке сертифицированного фейерверка. Если автомобиль оказался в зоне разлета зарядов, пиротехнику вообще нужно было запускать подальше от парковки.
Виновное лицо может быть привлечено к ответственности, если его личность установлена. Если же виновника найти не удалось, можно обратиться в милицию с заявлением о розыске. А если он отказывается возместить ущерб добровольно, следует обратиться в суд с иском.
Напомним, с 4 января в Беларуси введен запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.