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Белорус после праздников вышел к авто, а оно пострадало из-за фейерверков

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  • 15.01.2025, 11:44
  • 3,370
Белорус после праздников вышел к авто, а оно пострадало из-за фейерверков
иллюстративное фото

Кому теперь платить за ремонт?

Житель Могилева пожаловался, что на праздники на пустыре возле его дома запускали фейерверки, и пиротехника повредила автомобиль мужчины. Юрист рассказал «Аргументам и фактам», кто в такой ситуации должен взять на себя расходы на ремонт, а главное — как его найти.

Ремонт автомобиля, поврежденного фейерверками, должен оплатить тот, кто их запускал, особенно если все происходило в плохую погоду, пояснил адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев.

Запуск пиротехники при сильном или порывистом ветре запрещен, и эта информация указана на этикетке сертифицированного фейерверка. Если автомобиль оказался в зоне разлета зарядов, пиротехнику вообще нужно было запускать подальше от парковки.

Виновное лицо может быть привлечено к ответственности, если его личность установлена. Если же виновника найти не удалось, можно обратиться в милицию с заявлением о розыске. А если он отказывается возместить ущерб добровольно, следует обратиться в суд с иском.

Напомним, с 4 января в Беларуси введен запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.

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