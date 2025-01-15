«Любоваться есть на что»: у Минского моря продают красивую виллу

«Любоваться есть на что»: у Минского моря продают красивую виллу13
- 15.01.2025, 12:10
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Берег с пляжами рядом.
Такой дом ожидаешь увидеть где-нибудь на побережье в Испании, а не в 6 километрах от Минска — большой, солидный, красивый, настоящая вилла. Впрочем, берег с пляжами рядом — до Минского моря можно пешком дойти. Realt узнал, сколько он стоит и заодно посмотрел, как там внутри.
Этот особняк находится в деревне Качино, через дорогу от берега Минского моря. До города буквально 5 минут.
Построен он в 1993 году, но архитектура до сих пор актуальная — дом точно не выглядит как кирпичный мастадонт из 90-х. Оформление фасада, черепичная крыша и панорамные окна позволяют говорить о том, что в облике дома совмещены элементы традиционной и современной архитектуры.
Строение в несколько уровней, расположено на сложном рельефе с большим перепадом высот, имеет два крыла, сложенных перпендикулярно друг другу. Это позволило сделать защищенный от посторонних взглядов внутренний дворик.
С внутренней части двора дом сориентирован по движению солнца, что позволяет жильцам любоваться панорамой из окон всех основных комнат.
А любоваться есть на что — с вершины холма открывается панорама с видом на лес, рощу и парк в английском стиле.
Общая площадь дома впечатляет — 533 квадрата. Пространства в нем достаточно, чтобы обустроить внутри несколько спален, кабинет, кухню, гостиную, большой холл, каминный зал, зимний сад, сауну и хамам, джакузи с панорамными окнами на сад.
Интерьер свежий, после ремонта. Сочетает в себе элегантный современный минимализм с парадную классику.
Сдержанная лаконичность обстановки дополнена отреставрированной винтажной мебелью. Дом, кстати, продается полностью укомплектованным, с мебелью и бытовой техникой.
Разумеется, в доме доступны все блага цивилизации — газовое отопление, водопровод и канализация.
Участок соразмерен дому на нем — 25 соток. На нем растет много декоративных деревьев, обустроены живописные уголки в саду и возле дома, удобные патио для чаепития и приёма гостей. Также имеется хозяйственный блок с гаражом и мастерской, помещение для содержания домашней фермы.
А оценили этот особняк у Минского моря в 590 000 долларов.