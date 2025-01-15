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«Любоваться есть на что»: у Минского моря продают красивую виллу

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  • 15.01.2025, 12:10
  • 4,338
«Любоваться есть на что»: у Минского моря продают красивую виллу

Берег с пляжами рядом.

Такой дом ожидаешь увидеть где-нибудь на побережье в Испании, а не в 6 километрах от Минска — большой, солидный, красивый, настоящая вилла. Впрочем, берег с пляжами рядом — до Минского моря можно пешком дойти. Realt узнал, сколько он стоит и заодно посмотрел, как там внутри.

Этот особняк находится в деревне Качино, через дорогу от берега Минского моря. До города буквально 5 минут.

Построен он в 1993 году, но архитектура до сих пор актуальная — дом точно не выглядит как кирпичный мастадонт из 90-х. Оформление фасада, черепичная крыша и панорамные окна позволяют говорить о том, что в облике дома совмещены элементы традиционной и современной архитектуры.

Строение в несколько уровней, расположено на сложном рельефе с большим перепадом высот, имеет два крыла, сложенных перпендикулярно друг другу. Это позволило сделать защищенный от посторонних взглядов внутренний дворик.

С внутренней части двора дом сориентирован по движению солнца, что позволяет жильцам любоваться панорамой из окон всех основных комнат.

А любоваться есть на что — с вершины холма открывается панорама с видом на лес, рощу и парк в английском стиле.

Общая площадь дома впечатляет — 533 квадрата. Пространства в нем достаточно, чтобы обустроить внутри несколько спален, кабинет, кухню, гостиную, большой холл, каминный зал, зимний сад, сауну и хамам, джакузи с панорамными окнами на сад.

Интерьер свежий, после ремонта. Сочетает в себе элегантный современный минимализм с парадную классику.

Сдержанная лаконичность обстановки дополнена отреставрированной винтажной мебелью. Дом, кстати, продается полностью укомплектованным, с мебелью и бытовой техникой.

Разумеется, в доме доступны все блага цивилизации — газовое отопление, водопровод и канализация.

Участок соразмерен дому на нем — 25 соток. На нем растет много декоративных деревьев, обустроены живописные уголки в саду и возле дома, удобные патио для чаепития и приёма гостей. Также имеется хозяйственный блок с гаражом и мастерской, помещение для содержания домашней фермы.

А оценили этот особняк у Минского моря в 590 000 долларов.

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