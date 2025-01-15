В Иране отвергли создание военного союза с Россией 1 15.01.2025, 12:09

3,586

Тегеран опроверг заявление Кремля.

Договор о всеобъемлющем партнерстве Москвы и Тегерана не подразумевает создание военного альянса между государствами, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.

«Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса», — сказал Аракчи. По его словам, особое внимание в договоре уделено экономике и торговле, а сам он направлен исключительно на улучшение взаимоотношений России и Ирана и не будет заключен с целью противостоять какой-либо третьей стороне.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном будет подписан во время визита иранского президента Масуда Пезешкиана в российскую столицу. Предполагается, что соглашение будет действовать в течение 20 лет. Всего в документе содержится 47 статей, которые охватывают все сферы двустороннего сотрудничества. При составлении договора основное внимание уделялось «сбалансированности, принципам суверенитета и уважения территориальной целостности стран», подчеркнул Джалали. В то же время, по данным Middle East Eye, документ не подразумевает признание российскими Крыма и других аннексированных территорий Украины.

Пзешкиан посетит Россию в пятницу, 17 января, после визита в Таджикистан. В Кремле сообщали, что договор между двумя странами будет подписан после переговоров Путина и Пезешкина. Документ был готов еще осенью, но его подписание отложили из-за гибели иранского президента Эбрахима Раиси.

По данным The Times, в преддверии приезда Пзешкиана в Россию с тайными визитами неоднократно наведывался советник верховного лидера Ирана Али Лариджани, который мог просить помощи в реализации ядерной программы и укреплении противовоздушной обороны. При этом источники издания в разведывательных службах отметили, что Россия может перейти ранее установленные красные линии в отношении иранской ядерной программы, поскольку сильно зависит от поставок иранских ракет и беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com