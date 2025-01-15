«ВСУ могут устроить настоящий «куролес» в 2025 году»4
- 15.01.2025, 12:15
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Украинским военным хватает креатива, чтобы предпринять такое, чего враг не ожидает.
Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что в 2025 году ВСУ могут приготовить для оккупантов на их территории новые сюрпризы. Впрочем, что это будет - прогнозировать сложно.
По словам Ягуна, Курская операция стала неожиданной для оккупантов.
«Сейчас, например, можно было бы провести некую десантную операцию в глубине российской территории и забросить вертолетами роту солдат, которые бы прошлись маршем по российским селам, снимая российские флаги и устанавливая наши – устроить врагу настоящий «куролес». Но нашим военнослужащим и спецслужбистам хватает креатива, поэтому они придумают нечто такое, чего враг вообще не ожидает», - сказал Ягун во время чата на «Главреде».
По его словам, после того, как Украина использовала морские дроны против авиации, то есть фактически в качестве авианосцев, которые несли на себе дроны, уничтожившие ПВО на побережье Черного моря, в частности, в Лазурном и Скадовске, можно ожидать чего угодно.
«Подобные креативные вещи в 2025 году также будут», - считает генерал-майор запаса.
Ягун не исключает, что в течение ближайших трех-четырех месяцев может быть достигнута договоренность о прекращении огня наподобие «Минска».
«И это может произойти не потому, что так хотят наши войска или народ Украины, а потому что такова действительность. Все об этом говорит», - отметил он.
«Но надо понимать, на какой стадии будет Россия в период переговоров, будут ли с нее снимать санкции, взамен требуя, чтобы она отступила на 100 км назад. Все может быть. И в какой-то момент Россия может просто рассыпаться так, как это было в Сирии. И этого никто не мог предвидеть, никто на это не мог рассчитывать», - добавил он.