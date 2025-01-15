В Гомельской области выявили превышение норм радиации в продуктах 6 15.01.2025, 12:20

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Превышения нормативов выявлены в четырех районах.

Территориальные подразделения радиационного контроля Гомельской области исследовали в декабре 135 проб пищевых продуктов и 11 проб воды на содержание цезия-137. В том числе, 90 проб было взято в госсекторе и в них не нашли превышений содержания цезия-137 и стронция-90.

«Из частного сектора на содержание цезия-137 исследовано 45 проб пищевых продуктов, превышения гигиенических нормативов выявлены в 8 (17,8%) пробах: четырех пробах грибов сушеных, трех пробах грибов свежих и продуктов их переработки, одной пробе мяса диких животных», - уточнили в пресс-службе.

В Гомельском санэпиднадзоре рассказали, что превышения нормативов содержания радиации в продуктах питания были выявлены в Ветковском, Калинковичском, Мозырском и Наровлянском районах.

Также были проведены исследования 51 пробы воды и пищевых продуктов на содержание стронция-90, но превышений не установлено.

В профильном ведомстве напомнили, что проверить продукты питания, произведенные в личных хозяйствах, а также дары леса, можно в любом территориальном центре гигиены и эпидемиологии.

«Исследования для населения проводятся бесплатно», - особо отметили в пресс-службе учреждения.

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