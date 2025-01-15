Зеленский прибыл с визитом в Польшу 4 15.01.2025, 12:41

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Владимир Зеленский

Запланированы встречи с премьер-министром Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. У него запланирован ряд встреч.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.

По его словам, вскоре начнется встреча Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском, а затем с польским президентом Анджеем Дудой.

Также будет встреча президента Украины с украинской общиной и другие мероприятия.

Позже о визите главы государства в Польшу сообщил и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Война, оружие, санкции, история, ослабление российской энергетики как инструмента финансирования войны. Слабый Путин и сильная Европа нужны всем», - добавил Ермак.

Накануне офис польского премьера сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в среду отправится с визитом в Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Правительственный информационный центр сообщает, что 15 января премьер-министр Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским», - говорилось в сообщении.

После этого, как ожидается, после обеда состоится совместная пресс-конференция Зеленского и Туска.

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