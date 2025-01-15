«Или мне не доплачивают, или новичков так заманивают» 1 15.01.2025, 12:55

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Белоруска рассказала о своих доходах и расходах.

Мария решила навести порядок в шкафу и обнаружила десятки новых вещей, которые она никогда не носила. Они ждут своего часа с этикетками. Белоруска не обрадовалась, а задумалась: зачем она тратит деньги на вещи, которые ей не нужны, пишет ex-press.live. Притом, что зарплата у нее чуть больше 300 долларов, и экономить часто приходится на еде. «Неужели это шопоголизм?» — спрашивает она.

Мария живет в Борисове, работает на одном из городских предприятий. Свою зарплату она считает очень скромной, потому что должность у нее тоже скромная. За декабрь она получила около 1200 рублей — это около 340 долларов.

Белоруска очень удивляется, когда видит вакансии своего предприятия: там указаны зарплаты раза в два больше, чем получает она. «Или мне не доплачивают, или новичков так заманивают», — говорит она. Но проблема Маши не только в том, что зарплата маленькая, она еще и ее тратит очень быстро, часто приходится занимать до зарплаты.

После новогодних праздников она решила навести порядок в шкафу и обнаружила массу совершенно новых вещей. Мария серьезно задумалась, не шопоголик ли она.

Шопинг как досуг

Мария признается, что ходить по магазинам — это ее любимое занятие:

— У нас в городе достаточно развлечений даже для тех, у кого небольшая зарплата, — говорит она. — Мы с подружками раз в месяц ходим в баню, получается 20 рублей с человека. Пару раз в месяц можем выбраться в кино, если показывают неплохой фильм.

Но больше всего Маше нравится ходить по магазинам. Причем, в одиночестве. Для этого она садится на маршрутку и едет в Минск — в большой торговый центр, где много бутиков, по которым можно ходить, как по музеям.

— Цены там такие, что просто шок. Кофточка может стоить 200 рублей — это шестая часть моей зарплаты. Но мне нравится рассматривать вещи, примерять и любоваться на себя в зеркало, — рассказывает Маша.

По ее словам, походы по магазинам для нее — это как сказка, в которой она представляет себя в красивой дорогой одежде.

— Иногда срываюсь, — признается она. — Например, увидела платье, о котором мечтала много лет. Даже не представляла, какое оно, но, когда увидела, сразу поняла, что это именно оно. И отдала все деньги, которые были на карте. Потом даже просила подружку, чтобы перевела денег на маршрутку домой.

После таких покупок Маше приходится буквально выживать — ходить на обеды к друзьям и родителям, занимать денег до зарплаты:

— Но потом обнаруживаю, что платье — то самое, из-за которого пришлось жить без денег — просто висит на вешалке. И не сильно хочется его выгулять, а даже если бы и захотела — особо некуда.

Вместо TikTok — Waldberries

Кроме невыгулянных платьев Маша нашла в шкафу несколько комплектов белья с этикетками и больше десятка пар новых носков. Она начала вспоминать, откуда все это взялось.

— Все это приехало с Waldberries, — говорит Маша. — Хотя не было острой необходимости заказывать носки или трусики.

Белоруска скачала приложение несколько лет назад, чтобы одним махом купить подарки к новому году для всех родных. Это действительно удобно: выбрал, заказал и забрал. Но потом приложение начинает предлагать похожие товары по очень привлекательным ценам.

— Ну как можно не купить 10 пар трусиков за 12 рублей, — смеется Маша. — Вот мандарины по 9 рублей за кило для меня дорого, а трусики за 12 — дешево, надо брать.

Подружки Маши «залипают» в TikTok, но у девушки свое развлечение:

— Я могу часами сидеть на Waldberries, изучать товары, сравнивать цены, читать отзывы, — говорит белоруска. — Постепенно моя корзина заполняется, и мне кажется, что все это очень важные и нужные вещи.

В конце года Маша обнаружила, что сумма выкупленных товаров на Waldberries у нее такая же, как месячная зарплата:

— При этом я не купила ничего серьезного. Это какие-то мелочи и тряпье, типа трусиков-неделек, а сумма на это ушла внушительная.

Маша задумалась, не шопоголик ли она. Как избежать ненужных трат и даже со своей скромной зарплатой отложить себе на отпуск на берегу моря?

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