Bloomberg: Европа готовит удар не только по «теневому» флоту Путина 15.01.2025, 13:04

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Новый пакет санкций будет особенным.

Кроме того, ЕС рассматривает возможные санкции против «теневого флота» России, пишут корреспонденты Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org):

— Европейский Союз рассматривает возможность введения ограничений на импорт российского алюминия и поэтапного отказа от сжиженного природного газа из России в рамках нового пакета санкций, направленных против Москвы за ее полномасштабное вторжение в Украину, сообщают осведомленные источники.

Проект мер, которые войдут в 16-й пакет санкций ЕС, включает санкции против десятка судов из «теневого флота», перевозящих российскую нефть. Туда же входят дополнительные экспортные ограничения на товары, используемые в военных целях. Также возможно отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT, сообщили источники на условиях анонимности.

Ограничения на алюминий будут вводиться постепенно, при этом сроки и масштаб пока не определены, сообщили источники:

— Отказ от импорта сжиженного природного газа (СПГ) возможен либо через санкционные ограничения, либо как часть дорожной карты, которую исполнительный орган ЕС планирует представить в следующем месяце.

Государствами-члены ЕС все еще обсуждают предложения. Окончательный проект может отличаться, пишут корреспонденты Bloomberg:.

— Несмотря на призывы некоторых стран к запрету импорта российского газа, ЕС еще предстоит решить, использовать ли санкции, дорожные карты или комбинировать оба подхода для юридического закрепления запрета. Хотя санкции могут быть самым веским аргументом в пользу расторжения контрактов с российскими поставщиками, они требуют единогласного одобрения со стороны государств-членов и ограничены во времени.

Европейские страны, которые ранее колебались в отказе от российского СПГ, теперь с обеспокоенностью следят за ростом цен на газ, вызванным холодной погодой и новыми санкциями США в отношении российской энергетики.

Некоторые чиновники считают, что введение санкций в отношении российского газа нецелесообразно, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия и Словакия, по-прежнему зависят от поставок российской компании «Газпром». По мнению чиновников, запрет на российский СПГ, импорт которого достиг рекорда в прошлом году, представляется реальным, поскольку Испания, Бельгия и Франция, являющиеся основными поставщиками, не будут препятствовать введению санкций против России.

10 стран ЕС убеждены, что настало время ввести санкции против российского газа, пишет Bloomberg:

— ЕС также рассматривает предложения по введение ограничений для российского транспортного сектора и включению в список компаний из третьих стран, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые помогают России получать технологии для производства оружия.

Кроме того, ЕС намерен устранить лазейки, позволяющие России обходить действующие ограничения, а также ввести более высокие тарифы на сельскохозяйственные товары и удобрения в рамках нового пакета санкций.

Евросоюз планирует утвердить новый пакет санкций в следующем месяце, приурочив его к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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