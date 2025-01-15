В Минтруда назвали топ-7 изменений в больничном, которые действуют с начала года 15.01.2025, 13:14

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Что изменилось в порядке выдачи и оформления больничных.

В Беларуси в январе вступили в силу изменения в порядке выдачи и оформления больничных. В Министерстве труда и социальной защиты назвали семь ключевых изменений.

1. Листки нетрудоспособности теперь могут выдавать не только в случае болезни матери, которая воспитывает малыша до трех лет, но и при ее госпитализации с другим ребенком.

2. Работающим инвалидам выдают больничный не более чем на 60 календарных дней подряд и не более чем на 90 календарных дней с перерывами в календарном году. Это соответствует периоду, за который назначается пособие. А после этих сроков выдается справка о временной нетрудоспособности.

3. В обновленном порядке выдачи больничных уточнили, кто относится к лицам, постоянно проживающим в зоне радиоактивного загрязнения. Речь не только о зарегистрированных, но и о фактически проживающих на таких территориях.

4. На время санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации ребенка-инвалида до 18 лет больничный могут получить не только мать и отец, но и другой родственник или член семьи.

5. Если при выписке из стационара у ребенка возникает новое заболевание, можно вносить запись в строку «особые отметки» листка нетрудоспособности «другое заболевание, травма».

6. Введен вид нетрудоспособности «18» для выдачи справок тем, кто направляется на медицинское освидетельствование по направлению военных комиссариатов.

7. Появилось право хранить сведения о расчете среднедневного заработка и периоде уплаты взносов, выдаваемые органами ФСЗН, в электронном виде.

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