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Для мобильных операторов Беларуси ввели изменения

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  • 15.01.2025, 13:33
Для мобильных операторов Беларуси ввели изменения

Чтобы защитить людей от случайных платных подписок.

Мобильные операторы в Беларуси с 1 апреля смогут активировать платные услуги, которые не входят в тариф, только после согласия абонента. Это предусмотрено постановлением, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

В документе написано, что согласие абонента на подключение и отключение платных услуг может выражаться одним из следующих способов: проставление отметки в личном кабинете абонента на официальном сайте оператора электросвязи или мобильном приложении, направление USSD-запроса или СМС-сообщения, подача заявления в сервисном центре оператора, а также заключение договора удаленно с помощью цифровой подписи.

«Эти изменения наравлены на защиту интересов абонентов от случайного подключения платных услуг справочного и (или) развлекательного характера», — отметили в Министерстве связи и информатизации.

Также постановлением вводится тарифный план с базовым объемом услуг сотовой связи, который должен быть у каждого оператора. В него входят: 200 минут голосового трафика во все сети на территории Беларуси, 2 Гб трафика передачи данных, а также 50 СМС-сообщений.

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