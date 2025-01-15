В Украине продлили военное положение и мобилизацию

В Украине продлили военное положение и мобилизацию3
- 15.01.2025, 13:35
Верховная Рада поддержала законопроекты.
В среду, 15 января, Верховная Рада поддержала законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 315 нардепов.
«Рада проголосовала за закон #12404 об очередном продлении срока действия военного положения в Украине. Далее подписания Президентом. Это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию», - написал нардеп.
Также за продолжение проведения всеобщей мобилизации проголосовали 310 политиков.
Согласно законопроектам, предусмотрено продление военного положения и мобилизации по всей территории Украины на 90 суток, с 8 февраля до 9 мая 2025 года.