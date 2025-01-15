закрыть
15 января 2025, среда, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине продлили военное положение и мобилизацию

3
  • 15.01.2025, 13:35
В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада поддержала законопроекты.

В среду, 15 января, Верховная Рада поддержала законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 315 нардепов.

«Рада проголосовала за закон #12404 об очередном продлении срока действия военного положения в Украине. Далее подписания Президентом. Это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию», - написал нардеп.

Также за продолжение проведения всеобщей мобилизации проголосовали 310 политиков.

Согласно законопроектам, предусмотрено продление военного положения и мобилизации по всей территории Украины на 90 суток, с 8 февраля до 9 мая 2025 года.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох